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В Киеве сообщили о начале переговоров Украины и России

Депутат Вениславский: переговоры Украины и России стартовали в Гомеле
18:04, 27 февраля 2022
В Киеве сообщили о начале переговоров Украины и России Гомель. Вид на дворец Румянцевых и Паскевичей, где начались российско-украинские переговоры по урегулированию ситуации на Украине Фото: Лейла Тураянова/ТАСС
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Народный депутат партии «Слуга народа» Фёдор Вениславский заявил, что переговоры Украины и России стартовали, передаёт украинское агентство УНИАН. Стороны встретились в Гомеле. При этом в Министерстве иностранных дел РФ сообщили, что переговоры с Украиной ещё не начались. Там отметили, что участники только-только прибывают к месту их проведения, передаёт РИА Новости.

Российская журналистка Маргарита Симоньян также утверждает, что переговоры пока не начались.

А мой источник — который то что надо источник — говорит, что переговоры пока не начались. Стороны только прибывают к месту проведения переговоров, — написала главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT в своём Telegram-канале.

24 февраля президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в котором заявил, что принял решение о проведении «специальной военной операции» на Украине с целью её «демилитаризации и денацификации».

Ранее в офисе президента Украины отметили, что представители Киева примут участие в переговорах. Встреча пройдёт на украинско-белорусской границе, в районе реки Припять «без дополнительных условий».

Утром 27 февраля российская делегация прибыла в белорусский Гомель для переговоров с представителями Украины. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов на переговоры с Россией, если их площадкой станут не белорусские города. По его словам, причиной отказа стало ведение Белоруссией боевых действий против Украины. Президент республики Александр Лукашенко ведение боёв отрицает.

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