На Землю вернулась команда космических туристов Axiom Space: четверо космических туристов в составе миссии Ax-2 вернулись с МКС на Землю

Фото: SpaceX/via Globallookpress.com

На Землю с Международной космической станции (МКС) вернулся экипаж коммерческой миссии Ах-2 на корабле Crew Dragon. Космические туристы провели на орбите Земли неделю. Об этом сообщает компания Axiom Space.

Капсула Crew Dragon приводнилась в Атлантическом океане у побережья Флориды 30 мая в 23:04 по времени Восточного побережья США (06:04 мск 31 мая). В ближайшее время специалисты компании SpaceX будут извлекать корабль из воды и транспортировать экипаж на твердую землю.

Потрясающее путешествие! — заявила после приводнения командир экипажа, бывший астронавт НАСА Пегги Уитсон.

В состав миссии Ах-2 вошли четыре человека. Команда прибыла на МКС 23 мая. Это полностью коммерческая миссия, она была организована компанией Axiom Space по контракту с НАСА. В рамках проекта космические туристы совершили недельное путешествие на орбиту Земли, где принимали участие в научной работе МКС вместе с основным составом станции.

Помимо Пегги Уитсон, в состав команды вошли американский гонщик Джон Шоффнер и двое астронавтов из Саудовской Аравии.

Ранее пресс-служба Роскосмоса сообщила, что космонавты Константин Борисов и Александр Гребенкин отправятся на МКС на кораблях Crew Dragon, при этом количество миссий перекрестных полетов на МКС расширено на одну миссию. Борисов будет включен в экипаж Crew-7, который полетит во второй половине 2023 года, а Гребенкин — в экипаж Crew-8 в первой половине 2024 года.