Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что материалы дела об Иловайском котле будут рассекречены спустя семь лет после произошедшего. Её слова приводит пресс-служба ведомства.

Службой безопасности Украины (СБУ) уже направлены соответствующие ходатайства о рассекречивании документов в Генеральный штаб ВС Украины и в другие органы для принятия соответствующих решений, — говорится в заявлении.

Венедиктова пояснила, что на сайте Генпрокуратуры появится специальный раздел. В нём будет публиковаться информация, посвящённая событиям в Иловайске. Прокуратура обнародует снимки с засекреченными материалами, а также информацию о ходе и результатах следствия.

На Украине в 2014 году произошёл государственный переворот. Президент страны Виктор Янукович был вынужден бежать в Россию. Часть районов Донецкой и Луганской областей Украины отказались подчиняться новым властям страны. Так, появились самопровозглашённая Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР). Киев ввёл на их территорию войска.

В августе того же года произошли бои за Иловайск. В них участвовали с одной стороны Вооружённые силы Украины, МВД и добровольческие формирования, а с другой стороны — ополченцы. Эти события получили название в прессе как Иловайский котёл. Украинские силовики сначала заняли значительную часть города, однако позже были окружены и понесли значительные потери. По официальным данным, погибли 366 человек. В Верховной раде утверждали, что речь идёт о более чем тысячи погибших.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Донбасс никогда не будет русской территорией. Политик в интервью посоветовал всем, кто любит Россию и хочет вхождения Донбасса в её состав, «искать себе место в России».