На Украине назвали «самый короткий путь» до Киева для войск РФ

На Украине назвали «самый короткий путь» до Киева для войск РФКомандир украинского полка Прокопенко: российским войскам до Киева всего 200 км
Командир одного из полков ВСУ Денис Прокопенко заявил, что при нападении Россия пойдёт на Киев по «самому короткому маршруту». Нападение со стороны Донбасса неактуально, отметил он в эфире телеканала NTA.
Прокопенко
До Киева от границы по Черниговской области меньше 200 километров, и это будет самый короткий путь, чтобы завладеть нашей столицей и заставить власть к дальнейшей капитуляции, — считает командир полка.
Ранее стало известно, что немецкая газета Bild опубликовала схему военного вторжения на Украину, которое, по данным источников издания, Россия готовит в начале 2022 года. Сроками нападения названы конец января — начало февраля. Издание отмечает, что существуют два сценария вторжения: одновременная атака с нескольких фронтов и нападение в несколько этапов.