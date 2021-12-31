На Украине назвали «самый короткий путь» до Киева для войск РФ

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Президент США Джо Байден заявил во время общения с журналистами, что в телефонном разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным 30 декабря дал понять, что «вторжение» на Украину недопустимо. По его словам, он объяснил, что Москве в этом случае придётся заплатить «высокую цену», сообщает Reuters.

Я ясно дал понять президенту Путину, что, если он предпримет какие-то дальнейшие шаги, пойдёт на Украину, с нашей стороны будут серьёзные санкции, мы с союзниками по НАТО увеличим своё присутствие...