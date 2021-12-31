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На Украине назвали «самый короткий путь» до Киева для войск РФ

Командир украинского полка Прокопенко: российским войскам до Киева всего 200 км
02:26, 01 января 2022
На Украине назвали «самый короткий путь» до Киева для войск РФ Фото: MinistryofDefence.UA/facebook.com
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Командир одного из полков ВСУ Денис Прокопенко заявил, что при нападении Россия пойдёт на Киев по «самому короткому маршруту». Нападение со стороны Донбасса неактуально, отметил он в эфире телеканала NTA.

Прокопенко подчеркнул, что Москва нанесёт удар на направлении Брянск — Киев.

До Киева от границы по Черниговской области меньше 200 километров, и это будет самый короткий путь, чтобы завладеть нашей столицей и заставить власть к дальнейшей капитуляции, — считает командир полка.

Ранее стало известно, что немецкая газета Bild опубликовала схему военного вторжения на Украину, которое, по данным источников издания, Россия готовит в начале 2022 года. Сроками нападения названы конец января — начало февраля. Издание отмечает, что существуют два сценария вторжения: одновременная атака с нескольких фронтов и нападение в несколько этапов.

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