На Шри-Ланке подожгли резиденцию премьер-министра

Фото: CHAMILA KARUNARATHNE/EPA/ТАСС

Протестующие в Шри-Ланке подожгли резиденцию премьер-министра островного государства, передает издание Newswire со ссылкой на офис политика. Накануне действовавший долгое время глава правительства Ранил Викрамасингхе подал в отставку: о его состоянии и местонахождении в настоящее время ничего неизвестно.

Протестующие ворвались в частную резиденцию премьер-министра Ранила Викремесингхе и подожгли ее, — говорится в сообщении офиса премьер-министра.

Ранее днем Викрамасингхе объявил об уходе в отставку. Позднее в пресс-службе офиса уточнили, что политик покинет свой пост пост после формирования нового правительства, состоящего из различных партий страны, а также после того, как будет обеспечено большинство в парламенте.

9 июля в Шри-Ланке начались акции протеста. Недовольные экономическим кризисом в стране граждане ворвались в резиденцию президента страны Готабая Раджапакса, где искупались в его бассейне.

После этого лидер островного государства подал в отставку. Временно на его пост назначен спикер парламента Махинда Япа Абейварден