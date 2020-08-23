На Кипре запретили поцелуи и танцы на свадьбах из-за пандемии COVID-19

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Власти Кипра ввели запрет на поцелуи, объятия, рукопожатия и танцы при проведении свадебных церемоний и крестин в качестве меры по борьбе с пандемией COVID-19. Ограничения не касаются жениха и невесты.

Традиционная поздравительная процедура, предусматривающая поцелуй или рукопожатие, не разрешена, — говорится в сообщении Министерства здравоохранения островной республики.

Также введён лимит числа поздравляющих новую семейную пару людей в единицу времени.

Во время поздравлений и коктейля число присутствующих не должно превышать 250 человек в час. Например, если общее число приглашённых составляет 1 тыс., то минимальное время, затраченное на поздравления и коктейль, должно составлять четыре часа, — пояснили в ведомстве.

Максимальное число присутствующих лиц на званом обеде по случаю свадьбы или крестин не должно превышать 350 человек. Организаторы мероприятия, расставляя столы, должны учитывать социальную дистанцию между сидящими (2–3 кв. м).

Танцы на подобных мероприятиях запрещены. Кроме того, молодожёнам и родителем рекомендовали составлять списки гостей, чтобы можно было отследить их контакты, если у кого-то из присутствующих будет выявлен COVID-19, передаёт ТАСС.

Ранее власти Кипра отменили требование для иностранных туристов, согласно которому прибывающие в страну гости должны были в обязательном порядке предоставлять справку об отсутствии заражения коронавирусом.

Снятие ограничений, введённых в связи с пандемией COVID-19, на Кипре началось с 9 июня. При этом местные гостиницы возобновили работу за неделю до этого, писал NEWS.ru.