Мужчина подавился куском мяса и восемь лет не мог говорить

https://static.news.ru/photo/d52d07b2-12ee-11eb-a200-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кадр из видео Daily Mail

Мужчина подавился куском мяса и в течение восьми лет не мог ни говорить, ни ходить до тех пор, пока доктора не дали ему снотворное.

В 2012 году пациенту по имени Ричард было 29 лет. Он подавился куском мяса и получил сильное повреждение мозга. В результате у него развилось состояние психики, которое называется акинетический мутизм. Люди с этим диагнозом не могут говорить или шевелиться, хотя физически имеют эту возможность. Они способны только открывать глаза, передаёт Daily Star.

В настоящее время Ричарду 37 лет. После того, как медики признали, что ничего не могут сделать для улучшения его состояния, семья пациента согласилась попробовать экспериментальное лечение снотворным. Доктора обнаружили препарат, которое может помогать пациентам с повреждением мозга временно восстанавливать двигательную и речевую функции.

Через 20 минут после приема лекарства мужчина попросил медсестру помочь передвинуть его инвалидное кресло и начал узнавать своих братьев. Пациент сказал, что хочет увидеть отца и заявил, что мечтает о фастфуде.

Врачи выяснили, что часть мозга Ричарда была полностью отключена из-за перегруженности сенсорной активностью. Снотворное помогло остановить эту активность примерно на два часа, благодаря чему пациент смог снова ходить и разговаривать.

Медики повторяли этот метод лечения в течение многих дней, однако потом снотворное перестало действовать, и Ричард вернулся к прежнему состоянию. Исследователи продолжают искать действенные методы лечения для пациентов с поражением мозга.

Ранее калифорнийские учёные установили, что токсичные белки, связанные с болезнью Паркинсона, могут формироваться в кишечнике, а затем проникать в мозг. Их исследование подтвердило гипотезу о том, что корни болезни нужно искать в кишечнике. Теория о скоплении токсичной формы белка альфа-синуклеина (тельца Леви), который из кишечника попадает в мозг и проводит к массовой гибели нейронов, впервые появилась в начале 2000-х годов. Она была непопулярна среди учёных.

Специалисты Калифорнийского технологического университета задались целью узнать, как токсичные белки «перемещаются» по организму. Учёные провели исследования на мышах. Они ввели в оболочку двенадцатиперстной кишки грызунов тельца Леви. Выяснилось, что альфа-синуклеин из кишечника попадал в мозг. Старые особи мышей при этом испытывали двигательные нарушения и проблемы с желудочно-кишечным трактом, а у молодых особей не было таких проблем. Учёные полагают, что организм старых грызунов не справлялся с выводом токсичного белка, для чего ему на помощь приходит фермент глюкоцереброзидазы (GCase). У старых мышей концентрация GCase в кишечнике была намного ниже, чем у молодых особей.

Учёные с помощью генной терапии стимулировали выработку GCase, после этого часть симптомов болезни исчезла, а накопление токсинов замедлилось, писал NEWS.ru.