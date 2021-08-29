Мощный взрыв произошёл в Кабуле

В столице Афганистана Кабуле зафиксировали мощный взрыв. Об этом сообщает Asvaka.

По данным разных СМИ, взрыв прогремел неподалёку от аэропорта Кабула. Местные источники утверждают, что был нанесён ракетный удар по жилому дому. Жители пытаются потушить пожар, возникший после попадания ракеты.

По предварительным данным, жертвами удара стали два человека, ещё трое получили ранения.

Ранее сообщалось, что боевики ИГ (организация запрещена на территории Российской Федерации) взяли на себя ответственность за террористическую атаку в районе аэропорта Кабула 26 августа. Как утверждалось, в результате погибли 170 человек и порядка 200 получили различные ранения. Пентагон подтвердил гибель 13 своих военнослужащих и ранения ещё 18 военных. Террорист, организовавший взрывы, был ликвидирован воздушным ударом с беспилотника ВВС США на востоке Афганистана. В оборонном ведомстве США не исключили дальнейших попыток террористов ИГ дестабилизировать ситуацию в Кабуле, в связи с этим воинские контингенты стран НАТО спешно эвакуируются из Афганистана.