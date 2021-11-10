Молдавия придумала оригинальный способ вернуть долги России за газ

Экс-президент Молдавии, глава Соцпартии Игорь Додон заявил, что долг «Молдовгаза» можно погасить двумя способами: за счёт бюджетных средств страны или если включить долг в тариф. По мнению политика, только так страна сможет выйти из энергетического кризиса. Об этом он заявил в эфире телеканала NTV Moldova.

Есть исторические долги — около 700 миллионов долларов, эти деньги можно вернуть двумя путями: либо правительство переведёт деньги «Молдовагазу» за счёт внутренних или внешних ресурсов, либо долги будут включены в тариф, — поделился Додон.

При этом он подчеркнул, что у «Молдовгаза» не хватит внутренних резервов, чтобы погасить долг.

Ранее немецкое издание Süddeutsche Zeitung сообщило, что Германия может заморозить проект газопровода «Северный поток — 2». Новые власти страны готовы пойти на такой шаг ради Украины. В материале отмечается, что Германия попала в энергетическую зависимость от России и это является самой большой внешнеполитической проблемой страны.

В статье указано, что подобная проблема возникла ещё во времена холодной войны, но власти Германии на протяжении многих лет старались её приуменьшить.