Процедуру анализа целесообразности перевода Белоруссии в категорию стран с рыночной экономикой начало американское Министерство торговли.
Опубликовано уведомление Министерства торговли США о начале процедуры анализа изменившихся обстоятельств, чтобы проверить, является ли Республика Беларусь страной с нерыночной экономикой, — сообщает белорусское Министерство экономики.
После того, как Минторг США получит комментарии заинтересованных сторон в отношении Белоруссии по таким сферам, как валютные операции, инвестиционный режим, трудовые отношения и госсобственность, ведомство США оценит целесообразность проведения публичных слушаний по вопросу смены экономического статуса Минска.
Отмечается, что статус страны с рыночной экономикой откроет Белоруссии дорогу на рынок США и поможет вступить в ВТО.
Как писал NEWS.ru президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее сообщил, что в отношениях Минска и Вашингтона закончился период холода.