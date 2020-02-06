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Процедуру анализа целесообразности перевода Белоруссии в категорию стран с рыночной экономикой начало американское Министерство торговли.

Опубликовано уведомление Министерства торговли США о начале процедуры анализа изменившихся обстоятельств, чтобы проверить, является ли Республика Беларусь страной с нерыночной экономикой, — сообщает белорусское Министерство экономики.

После того, как Минторг США получит комментарии заинтересованных сторон в отношении Белоруссии по таким сферам, как валютные операции, инвестиционный режим, трудовые отношения и госсобственность, ведомство США оценит целесообразность проведения публичных слушаний по вопросу смены экономического статуса Минска.

Отмечается, что статус страны с рыночной экономикой откроет Белоруссии дорогу на рынок США и поможет вступить в ВТО.

Как писал NEWS.ru президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее сообщил, что в отношениях Минска и Вашингтона закончился период холода.