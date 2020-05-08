Минск и Москва достигли понимания по изменению условий кредита РФ на БелАЭС

https://static.news.ru/photo/500621fc-937a-11ea-870b-fa163e074e61_660.jpg Фото: РУП

Условия российского кредита на БелАЭС изменятся, документы находятся на согласовании. Об этом рассказал замминистра энергетики Белоруссии Михаил Михадюк.

Он отметил, что с российской стороной ведётся работа по корректировке условий кредитного соглашения. Также обсуждаются сроки выборки, погашения кредита и условия процентной ставки.

Документы ещё не подписаны, находятся в стадии окончательного согласования и прохождения внутригосударственных процедур, — цитирует Михадюка ТАСС.

Белорусская АЭС строится в Гродненской области по российскому проекту. Лидер партии консерваторов «Союз Отечества — Христианские демократы Литвы» Витаутас Ландсбергис предсказал «ядерную гибель» республики из-за строящейся электростанции. Он выразил уверенность в том, что Минск, а главным образом Москву, принимающую участие в строительстве БелАЭС, не волнует безопасность.

Как писал NEWS.ru, комплекс мероприятий по подготовке к возможной аварии на атомной электростанции БелАЭС может стоить Литве €1 млрд. В октябре прошлого года там уже проводились национальные учения по отработке действий в случае аварии на БелАЭС с имитацией эвакуации жителей.