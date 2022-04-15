Минобороны: ВС РФ сбили самолёт Украины с крупной партией западного оружия
Никита Чайка
Никита Чайка
20:46, 16 апреля 2022
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Российская ПВО уничтожила в районе Одесской области украинский военно-транспортный самолёт с крупной партией западного вооружения, заявил в ходе субботнего брифинга представитель Минобороны России Игорь Конашенков. Он добавил, что над населёнными пунктами Лозовая и Веселая были сбиты два украинских БПЛА.
Российскими средствами противовоздушной обороны в районе Одессы сбит в воздухе украинский военно-транспортный самолёт, доставлявший крупную партию вооружения, поставленного Украине западными странами, — сказал Конашенков.
15 апреля в военном ведомстве сообщили, что российские войска нанесли удар ракетами «Калибр» по машиностроительному заводу, расположенному на окраине Киева. В Минобороны России пригрозили увеличить число и масштабы таких ударов в ответ на обстрелы ВСУ российской территории. Накануне в ряде Тelegram-каналов и соцсетях появились сообщения о мощных взрывах, прогремевших в Киеве. Пользователи насчитали не менее семи взрывов. По их словам, от ударной волны тряслись стены.