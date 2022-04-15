Минобороны: ВС РФ сбили самолёт Украины с крупной партией западного оружия

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Представители Следственного комитета России проведут допрос британского наёмника Шона Питера, пойманного в Мариуполе. В Telegram-канале федерального органа отметили, что англичанин служил в 36-й бригаде морских пехотинцев ВСУ. Уточняется, что в данный момент Питер находится в плену.

Следствие обязательно допросит очередного наёмника, пойманного в Мариуполе. Шон Питер — английский наёмник, служил в 36-й бригаде морской пехоты ВСУ, штурмовик, сейчас находится в плену. Это второй англичанин, пойманный в...