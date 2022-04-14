Минобороны РФ: за сутки 134 украинских военных сдались в плен в Мариуполе

В рамках операции по освобождению Мариуполя за ночь 134 украинских военных, в том числе 14 офицеров, сдались в плен, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков в ходе утреннего брифинга. Всего, по его словам, за сутки сложили оружие 1160 украинских военных, которые служили в 36-й бригаде морской пехоты, среди них было 176 офицеров ВСУ.

В ходе операции по освобождению Мариуполя за ночь сложили оружие ещё 134 украинских военных, в том числе 14 офицеров, а в всего за сутки сдались 1160 украинских военных 36-й бригады морской пехоты, среди них 176 офицеров, — рассказал он.

Ранее в Штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики заявили, что Мариуполе за сутки добровольно сдались в плен свыше 300 украинских морских пехотинцев, общее их число составило 1350 человек.

13 апреля в Минобороны России привели данные о сдаче в плен 1026 украинских военных. По информации ведомства, из них 162 человека являются офицерами Вооружённых сил Украины. По словам Конашенкова, пленённые военные служили в 36-й бригаде морской пехоты. Некоторым их них была оказана медицинская помощь, некоторым потребовалась госпитализация.

Как заявил ранее глава Чечни Рамзан Кадыров, в Мариуполе продолжают оказывать сопротивление только отдельные небольшие группы украинских бойцов.