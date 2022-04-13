В Мариуполе за сутки сдались более 300 украинских морпехов

Свыше 300 украинских морских пехотинцев сдались в плен в Мариуполе за минувшие сутки. Общее их число составило 1350 человек, сообщается в Telegram-канале Штаба территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

Наши воины продолжают брать в плен боевиков 36-й бригады ВФУ в Мариуполе. По состоянию на вечер 13 апреля в плен сдались 1350 украинских морпехов, — говорится в тексте.

Накануне в Минобороны России рассказали о сдаче в плен 1026 украинских морпехов, в числе которых было 162 офицера. Тем пленным, которые нуждались в медпомощи, она была оказана. Некоторым потребовалась госпитализация.

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал сдачу украинских военных правильным выбором. Он призвал их «не бояться выйти с белым флагом». Кадыров добавил, что в настоящее время продолжают оказывать сопротивление только отдельные небольшие группы украинских бойцов.