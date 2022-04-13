Минобороны России подтвердило сдачу в плен 1026 украинских военных

В Мариуполе 1026 украинских военных сдались в плен, подтвердил РИА Новости официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. Он добавил, что среди сдавшихся в плен 162 человека являются офицерами ВСУ.

По словам представителя ведомства, сдавшиеся в плен военные служили в 36-й бригаде морской пехоты. Некоторым их них была оказана медицинская помощь, после чего их госпитализировали.

В ночь на 13 апреля глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что в Мариуполе в плен сдались более тысячи морских пехотинцев ВСУ. Он отметил, что в настоящее время продолжают оказывать сопротивление только отдельные небольшие группы украинских бойцов. Кадыров добавил, что украинские группировки разбиваются одна за другой. Их участники не знают, что делать с ранеными, не понимают, куда обращаться и как быть, поскольку «сопротивление бесполезно, а боевых сил практически не осталось».

Глава Чечни призвал украинских военных «не бояться выйти с белым флагом».

Кадыров рассказал также, что в недрах «Азовстали» в настоящее время находятся порядка 200 раненых, которые не могут получить медицинскую помощь, поэтому для них будет лучше закончить противостояние и вернуться домой.