Кадыров рассказал о сдаче в плен более чем тысячи морпехов ВСУ

В Мариуполе в плен сдались более тысячи морских пехотинцев ВСУ. Об этом собщил в своём Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров. Он отметил, что в настоящее время продолжают оказывать сопротивление только отдельные небольшие группы украинских бойцов.

Более тысячи морпехов ВСУ сдались сегодня в Мариуполе в плен. Среди них сотни раненых. Это правильный выбор, - написал Кадыров.

Он отметил, что украинские группировки разбиваются одна за другой. Их участники не знают, что делать с ранеными. не понимают, куда обращаться и как быть, поскольку "сопротивение бесполезно, а боевых сил практически не осталось". Кадыров отметил, что сопротивление подолжают оказывать отдельные малочисленные группы. Чеченский руководитель призвал их "не бояться выйти с белым флагом".

Подумайте о родных, раненых, о своих и чужих жизнях, о том, как шальная пуля может принести в дом трагедию, - написал он.

Кадыров рассказал также, что в недрах "Азовстали" в настоящее время находятся поряда 200 раненых, которые не могут получить медицинскую помощь. Для них будет лучше закончить противостояние и вернуться домой, отметил глава Чечни.

Ранее официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что Вооружённые силы РФ огнём авиации и артиллерии пресекли попытку украинских националистов вырваться из Мариуполя. В результате уничтожено три украинских танка, пять БМП и семь автомобилей. Также удалось ликвидировать порядка 50 человек личного состава. Ещё 42 добровольно сложили оружие.