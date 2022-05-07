Минобороны Азербайджана опровергло сообщения об обстреле армянских рабочих

Министерство обороны Азербайджанской Республики / Фото mod.gov.az

Минобороны Азербайджана опровергло распространённую ранее в армянских СМИ информацию об обстреле армянских рабочих на руднике Зод в Кельбаджарском районе подразделениями ВС Азербайджана, об этом ведомство сообщило с своём Twitter. Ранее 7 мая появились сведения, что один из сотрудников горнодобывающей компании GeoProMining Gold Рузанна Григорян в Армении был ранен в результате обстрела со стороны Азербайджана.

Информация, распространенная в армянских СМИ о предполагаемом обстреле армянских гражданских работников золотого рудника подразделениями азербайджанской армии в Кяльбаджарском районе, является ложью и дезинформацией, — указано в сообщении.

В начале апреля президент Азербайджана Ильхам Алиев и Пашинян встретились в Брюсселе при участии главы Совета Европейского союза (ЕС) Шарля Мишеля. По итогам пятичасовых переговоров стороны договорились до конца апреля создать двустороннюю комиссию по делимитации армяно-азербайджанской границы и начать подготовку к мирным переговорам.

Однако 1 мая Минобороны Азербайджана заявило о произошедшем 30 апреля обстреле с территории Армении позиций ВС республики на границе.