Министр обороны Израиля одёрнул журналиста за вопрос главе Пентагона

https://static.news.ru/photo/932854fc-9b9c-11eb-873f-96000091f725_660.jpg Фото: Florian Gaertner/photothek.net/Global Look Press

Глава Минобороны Израиля Бени Ганц провёл совместный брифинг с американским коллегой Ллойдом Остином в ходе посещения авиабазы Неватим, где размещены истребители пятого поколения F-35I Adir.

Израильский журналист Ор Хеллер попросил Остина прокомментировать инцидент в иранском Натанзе, где накануне на одном из ядерных объектов прогремел взрыв. Но Ганц тут же прервал Хеллера, не дав закончить вопрос.

Хеллер, я тебе голову откручу, — приводит «Царьград» слова израильского министра.

При этом ответа от главы Пентагона на заданный вопрос так и не последовало.

О происшествии на ядерном объекте стало известно утром 11 апреля. Как сообщалось, произошла авария в сети распределения электричества на заводе по обогащению урана. По данным властей, вреда окружающей среде и людям нанесено не было.

По версии иранского депутата Малека Шариати, инцидент мог быть результатом саботажа и проникновения на объект внешних сил. Глава Иранской организации атомной энергии, также являющийся вице-президентом страны, Али Акбар Салехи назвал случившееся проявлением «ядерного терроризма». Сам теракт при этом произошёл в национальный день ядерных технологий, писал NEWS.ru.