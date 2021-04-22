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МиГ-31 поднялся на перехват самолёта-разведчика США у границ РФ

08:46, 23 апреля 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский истребитель МиГ-31 поднимался в воздух для сопровождения над Тихим океаном самолёта-разведчика США RC-135. Борт намеревался приблизиться к российским границам, но потом «сбежал», пишет «Интерфакс» со ссылкой на Тихоокеанский флот.

Заметив, что в его сторону приближается российский истребитель, американский борт развернулся и улетел обратно. После этого МиГ-31 успешно приземлился на аэродром базирования.

В Тихоокеанском флоте отметили, что во время вылета борт РФ не нарушал никакие международные требования для полётов и действовал в строгом соответствии с ними.

Ранее над акваторией Баренцева моря в понедельник заметили самолёты, приближавшиеся к государственной границе РФ. Российским истребителем МиГ-31 были перехвачены патрульные самолёты США и Норвегии.

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