МИД Украины направит российскому посольству ноту о выдворении дипломата

https://static.news.ru/photo/a42777dc-a057-11eb-b75e-96000091f725_660.jpg Фото: Стрингер/РИА Новости

Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин рассказал, что нота о выдворении старшего дипломата будет направлена посольству России. Он должен покинуть страну в течение 72 часов начиная с 19 апреля.

Ранее в связи задержанием украинского консула в Санкт-Петербурге и депортацией его из России Киев принял решение выслать старшего дипломата российского посольства на Украине.

Его фамилия Черников. И соответствующая нота будет направлена российскому посольству завтра (в понедельник. — NEWS.ru.) утром, — сказал Енин в эфире телеканала «Украина 24».

Ранее в МИД Украины заявили, что провокационную ситуацию с консулом создала его знакомая, которая пыталась передать ему информацию, за которой он никогда не обращался. По версии ФСБ, дипломат интересовался закрытой базой автомобильных номеров, а также базами ФСБ и уголовных дел.

Как писал NEWS.ru, источник в МИД РФ заявил, что высылка старшего дипломата посольства РФ на Украине после задержания украинского консула является дипломатической местью. Украинский консул совершил противоправное действие, в то время как российский дипломат высылается в ответ.