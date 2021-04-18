МИД Украины направит российскому посольству ноту о выдворении дипломата

Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин рассказал, что нота о выдворении старшего дипломата будет направлена посольству России. Он должен покинуть страну в течение 72 часов начиная с 19 апреля.
Ранее в связи задержанием украинского консула в Санкт-Петербурге и депортацией его из России Киев принял решение выслать старшего дипломата российского посольства на Украине.
Его фамилия Черников. И соответствующая нота будет направлена российскому посольству завтра (в понедельник. — NEWS.ru.) утром, — сказал Енин в эфире телеканала «Украина 24».
Ранее в МИД Украины заявили, что провокационную ситуацию с консулом создала его знакомая, которая пыталась передать ему информацию, за которой он никогда не обращался. По версии ФСБ, дипломат интересовался закрытой базой автомобильных номеров, а также базами ФСБ и уголовных дел.
Как писал NEWS.ru, источник в МИД РФ заявил, что высылка старшего дипломата посольства РФ на Украине после задержания украинского консула является дипломатической местью. Украинский консул совершил противоправное действие, в то время как российский дипломат высылается в ответ.