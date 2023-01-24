МИД Турции жестко отреагировал на осквернение Корана в Гааге Посла Нидерландов вызвали в МИД Турции после осквернения Корана

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МИД Турции вызвал посла Нидерландов после акции в Гааге, в рамках которой радикал и член движения Pegida Эдвин Вагенсвельд вырвал несколько страниц из Корана и сжег их. В ведомстве назвали произошедшее «подлым и отвратительным деянием», передает РИА Новости. В МИД подчеркнули, что сожжение страниц из Корана показывает, что «исламофобия, дискриминация и ксенофобия уже не знают границ в Европе».

Посол Нидерландов в Анкаре был вызван в МИД Турции, ему выражены жесткие протест и осуждение этого подлого и отвратительного деяния. Мы потребовали, чтобы Нидерланды не допускали подобных акций, — сказали в ведомстве.

Ранее шведские активисты сожгли Коран перед турецким посольством в Стокгольме. Местные власти согласовали проведение акции. Радикал Расмус Палудан заявил, что хотел таким образом показать полную свободу слова и демократию.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Швеции не стоит ждать поддержки от Анкары после акции с сожжением Корана. По его словам, северному государству теперь стоит искать поддержки у террористов, раз шведы так «любят и оберегают врагов ислама».