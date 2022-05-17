Россия покинет Совет государств Балтийского моря (СГБМ), сообщили на официальном сайте Министерства иностранных дел РФ. Глава российского МИД Сергей Лавров уведомил о прекращении членства России в СГБМ в письме, направленном в секретариат Совета в Стокгольме. Уточняется, что выход из состава международной организации стал ответом на «враждебные действия» других государств — членов объединения.
В ответ на враждебные действия министр иностранных дел РФ Сергей Лавров направил послание министрам стран — членов СГБМ, высокому представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности, а также в секретариат совета в Стокгольме с уведомлением о выходе из организации, — сказано в заявлении министерства.
Представители российского внешнеполитического ведомства подчеркнули, что выход из СГБМ не отразится на присутствии РФ в Балтийском регионе.
5 марта представитель МИД Мария Захарова сделала заявление, что Москва рассматривает решение о приостановке деятельности в СГБМ в качестве враждебного шага. По её словам, участники Совета перечеркнули «всё совместно наработанное».
В состав Совета входят 11 членов: Германия, Дания, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Финляндия, Швеция и Эстония. Ещё 10 государств имеют статус наблюдателей: Великобритания, Венгрия, Испания, Италия, Нидерланды, Румыния, Словакия, США, Украина и Франция.