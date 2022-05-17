Россия покидает Совет государств Балтийского моря МИД: Россия покинет Совет государств Балтийского моря

Фото Совет государств Балтийского моря

Россия покинет Совет государств Балтийского моря (СГБМ), сообщили на официальном сайте Министерства иностранных дел РФ. Глава российского МИД Сергей Лавров уведомил о прекращении членства России в СГБМ в письме, направленном в секретариат Совета в Стокгольме. Уточняется, что выход из состава международной организации стал ответом на «враждебные действия» других государств — членов объединения.

В ответ на враждебные действия министр иностранных дел РФ Сергей Лавров направил послание министрам стран — членов СГБМ, высокому представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности, а также в секретариат совета в Стокгольме с уведомлением о выходе из организации, — сказано в заявлении министерства.

Представители российского внешнеполитического ведомства подчеркнули, что выход из СГБМ не отразится на присутствии РФ в Балтийском регионе.

5 марта представитель МИД Мария Захарова сделала заявление, что Москва рассматривает решение о приостановке деятельности в СГБМ в качестве враждебного шага. По её словам, участники Совета перечеркнули «всё совместно наработанное».

В состав Совета входят 11 членов: Германия, Дания, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Финляндия, Швеция и Эстония. Ещё 10 государств имеют статус наблюдателей: Великобритания, Венгрия, Испания, Италия, Нидерланды, Румыния, Словакия, США, Украина и Франция.