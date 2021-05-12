МИД РФ призвал Вашингтон пересмотреть позицию по открытому небу

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Российские власти призвали США пересмотреть позицию в отношении Договора по открытому небу. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Его слова приводит ТАСС.

Мы вновь адресуем нашим оппонентам призыв все же одуматься, ответственно подойти к текущему моменту и не упустить последний шанс, который у них остался, для сохранения договора, — отметил он.

Российское внешнеполитическое ведомство призывает страны, участвующие в ДОН, не упустить это соглашение. По словам Рябкова, это последняя возможность.

Договор по открытому небу был подписан представителями 23 государств — членов ОБСЕ 24 марта 1992 года. РФ присоединилась к договору с 2001 года.

Решение обвинить Россию в нарушении Договора об открытом небе было принято в США ещё в июне 2017 года. В Совете Федерации сочли обвинения беспочвенными и пригрозили ответными мерами.

Президент РФ Владимир Путин 11 мая внёс в Госдуму законопроект о денонсации Договора по открытому небу. Соответствующее уведомление опубликовано в думской электронной базе. Документ был направлен в базу в 08:28 по московскому времени.