МИД РФ призвал Вашингтон пересмотреть позицию по открытому небу

Российские власти призвали США пересмотреть позицию в отношении Договора по открытому небу. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Его слова приводит ТАСС.
Мы вновь адресуем нашим оппонентам призыв все же одуматься, ответственно подойти к текущему моменту и не упустить последний шанс, который у них остался, для сохранения договора, — отметил он.
Российское внешнеполитическое ведомство призывает страны, участвующие в ДОН, не упустить это соглашение. По словам Рябкова, это последняя возможность.
Договор по открытому небу был подписан представителями 23 государств — членов ОБСЕ 24 марта 1992 года. РФ присоединилась к договору с 2001 года.
Решение обвинить Россию в нарушении Договора об открытом небе было принято в США ещё в июне 2017 года. В Совете Федерации сочли обвинения беспочвенными и пригрозили ответными мерами.
Президент РФ Владимир Путин 11 мая внёс в Госдуму законопроект о денонсации Договора по открытому небу. Соответствующее уведомление опубликовано в думской электронной базе. Документ был направлен в базу в 08:28 по московскому времени.