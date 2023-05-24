МИД РФ отреагировал на признание Ереваном Карабаха частью Азербайджана

Фото: МИД РФ

Рассматриваем заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о готовности признать Карабах частью Азербайджана как подтверждение пражского заявления, которое ссылается на Алма-Атинскую декларацию 1991 года, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на еженедельном брифинге, отвечая на вопрос NEWS.ru. По ее словам, договоренность в Праге создала новые рамки процессу между Ереваном и Баку.

Россия — посредник армяно-азербайджанского урегулирования, поэтому для нее важно иметь четкую позицию Армении по данному вопросу, — сказала Захарова.

При этом дипломат отметила, что высказывания Пашиняна вызвали неоднозначную реакцию в самой Армении и среди карабахских армян, но, «безусловно, это вопросы их внутренних политических полемик».

Что касается самого проекта мирного договора, то последний раунд переговоров глав МИД Армении и Азербайджана в Москве позволил улучшить понимание между сторонами и сблизить их позиции по ряду вопросов, — заявила Захарова.

Ранее Пашинян заявил, что Армения готова признать Карабах частью Азербайджана. По его словам, взамен Баку должен предоставить гарантии безопасности армянам, проживающим на территории региона. При этом он подчеркнул, что Армения готова отказаться от «цели по самоопределению Карабаха». По его словам, нынешняя позиция Еревана по Карабаху соответствует предвыборным обещаниям о мирной повестке. Армянский премьер отметил, что не предавал огласке весь переговорный пакет с Азербайджаном во избежание международного скандала.