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Предложение министра внутренних дел Украины Арсена Авакова организовать вещание украинских телеканалов на русском языке на заграничную аудиторию является не чем иным, как «паноптикумом».

Ранее Аваков назвал русский язык диалектом украинского и предложил вести вещание за рубеж по-русски, чтобы «не отдавать этот язык России».

То, что он заявляет, — какой-то паноптикум... Если ты занимаешься внутренними делами и считаешь, что русский язык — часть культуры Украины, зачем же ты поддерживаешь закрытие русскоязычных украинских каналов, на которых работают украинские граждане? И инвестируют в них граждане Украины, и смотрят их граждане Украины, — заявила Захарова в интервью телеканалу «Звезда».

Она добавила, что поход Киева можно назвать крайне циничным. Он одной рукой ставит палки в колёса тем, кто хочет паритетного отношения к языкам на Украине, а другой заявляет, что русский язык является частью культуры Украины.

Ранее NEWS.ru сообщал, что 15-летнюю школьницу из Киева затравили в соцсетях за её признание. Она заявила, что в украинской столице все говорят на русском языке. Девочка выпустила ролик в TikTok, в котором в грубой форме призвала не навязывать украинцам язык, который им может не нравиться. После того как на неё обрушилась волна хейта, девочке пришлось извиняться за свои слова.