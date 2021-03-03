16+

Рубрики

Медиа

Архив

Мир

МИД РФ оценил идею Авакова об иностранном вещании из Киева на русском языке

23:32, 03 марта 2021
Фото: mid.ru

Предложение министра внутренних дел Украины Арсена Авакова организовать вещание украинских телеканалов на русском языке на заграничную аудиторию является не чем иным, как «паноптикумом».

Ранее Аваков назвал русский язык диалектом украинского и предложил вести вещание за рубеж по-русски, чтобы «не отдавать этот язык России».

То, что он заявляет, — какой-то паноптикум... Если ты занимаешься внутренними делами и считаешь, что русский язык — часть культуры Украины, зачем же ты поддерживаешь закрытие русскоязычных украинских каналов, на которых работают украинские граждане? И инвестируют в них граждане Украины, и смотрят их граждане Украины, — заявила Захарова в интервью телеканалу «Звезда».

Она добавила, что поход Киева можно назвать крайне циничным. Он одной рукой ставит палки в колёса тем, кто хочет паритетного отношения к языкам на Украине, а другой заявляет, что русский язык является частью культуры Украины.

Ранее NEWS.ru сообщал, что 15-летнюю школьницу из Киева затравили в соцсетях за её признание. Она заявила, что в украинской столице все говорят на русском языке. Девочка выпустила ролик в TikTok, в котором в грубой форме призвала не навязывать украинцам язык, который им может не нравиться. После того как на неё обрушилась волна хейта, девочке пришлось извиняться за свои слова.

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео