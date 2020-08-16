МИД ОАЭ назвал неприемлемыми заявления Ирана по соглашению с Израилем

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Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) считают неприемлемыми и подстрекательскими высказывания иранских властей касательно соглашения о нормализации отношений с Израилем, следует из заявления МИД арабской страны.

Согласно данным агентства WAM, в заявлении подчёркивается , что временному поверенному в делах Исламской Республики в Абу-Даби вручена «нота с резким протестом в связи с угрозами, содержавшимися в речи президента Ирана Хасана Рухани относительно суверенных решений ОАЭ». Так, МИД «считает эту речь неприемлемой и подстрекательской, несущей в себе серьёзные последствия для безопасности и стабильности в регионе Персидского залива».

По мнению властей ОАЭ, риторика Ирана является «вмешательством во внутренние дела и посягательством на суверенитет». Это, в свою очередь, противоречит принципам международного права, регулирующим отношения между странами.

Президент США Дональд Трамп 13 августа проинформировал, что Израиль и ОАЭ договорились о полной нормализации двусторонних отношений. Из сделки вытекает, что Израиль приостанавливает принятие решения о распространении своего суверенитета на еврейские поселения, расположенные на Западном берегу реки Иордан. Также стороны продолжат прилагать усилия в вопросе урегулирования конфликта Палестины и Израиля и сотрудничать в разработке вакцины от коронавируса.

Уже 15 августа президент Ирана Хасан Рухани раскритиковал данное соглашение. По его мнению, власти ОАЭ допустили большую ошибку, «этот шаг стал предательством целей народа Палестины и мусульман». 16 августа начальник Генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери предупредил о том, что вооружённые силы страны «кардинально» изменят свой подход в отношении ОАЭ.

Ранее NEWS.ru писал, что глава МИД Израиля Габи Ашкенази заявил, что нашёл общий язык со своим коллегой из ОАЭ — шейхом Абдаллой бен Заидом Аль Нахайяном — в вопросах установления каналов прямой связи между ведомствами ещё до заключения двустороннего договора о нормализации отношений стран.