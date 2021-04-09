Каир надеется на помощь РФ в споре с Эфиопией по поводу плотины

https://static.news.ru/photo/51d6703a-9afa-11eb-8eac-96000091f725_660.jpg Фото: MFA Russia Press Service/Global Look Press

Власти Египта считают, что РФ сыграет позитивную роль в решении проблем вокруг возводимой Эфиопией плотины «Возрождение». В кризис вовлечены и Арабская Республика, и Судан, рассказал журналистам глава МИД Египта Самех Шукри накануне визита в Каир его российского коллеги Сергея Лаврова. Мероприятие запланировано на 12 апреля.

Контакты [с Эфиопией] так и не возобновились из-за неуступчивости эфиопской стороны. Необходимо, чтобы РФ играла более заметную роль на фоне своего сотрудничества с Эфиопией для урегулирования кризиса и снижения вызванной им напряжённости в Восточной Африке и в Африканском Роге в целях поддержания международного мира и безопасности, — цитирует дипломата ТАСС.

Эфиопия с 2011-го создаёт крупнейшую на континенте плотину «Возрождение». Объект состоит из 15 радиально-осевых гидроагрегатов. Приблизительная мощность — 5250 МВт. Проект завершён на 80%.

В Аддис-Абебе намерены сдать «Возрождение» в эксплуатацию в 2022-2023 годах. Стоимость проекта — около $4,6 млрд. Для республики станция — гигантский экономический проект. В стране надеются, что она обеспечит Эфиопию электричеством и позволит экспортировать энергоресурсы соседним государствам.

Египет и Судан подозревают, что эфиопская ГЭС вызовет острую нехватку воды в Ниле, что грозит многочисленными социально-экономическими и экологическими проблемами. Обе страны стараются закрепить для себя нормы водных ресурсов и максимально растянуть срок заполнения водохранилища. Стороны ищут компромисс больше года.

Как ранее писал NEWS.ru, египетские власти рассчитывают на скорое восстановление авиасообщения между РФ и курортами Арабской Республики. По словам главы МИД африканской страны Самеха Шукри, Каир приложил максимальные усилия, чтобы достичь высочайшего уровня безопасности как в аэропортах страны, так и в популярных у туристов городах.