МИД Болгарии вызвал российского посла

https://static.news.ru/photo/44b96b46-a842-11eb-affd-96000091f725_660.jpg Элеонора Митрофанова Фото: Посольство России в Болгарии/facebook.com

МИД Болгарии пригласил на встречу посла России в республике Элеонору Митрофанову.

Министерство иностранных дел пригласило в четверг на встречу посла РФ в Республике Болгария. После встречи проинформируем вас о проведённом разговоре, — цитирует ТАСС заявлении болгарского внешнеполитического ведомства.

Причина приглашения российского дипломата не называется.

Ранее власти Болгарии заявили, что шесть россиян причастны к четырём взрывам на оружейных заводах страны, где хранилось оружие бизнесмена Эмилияна Гебрева. Боеприпасы должны были отправить в Грузию и на Украину. Взрывы произошли в период с 2011 по 2020 год. Также россиян подозревают в покушении на Гебрева, которое произошло в 2015 году.

17 апреля чешские власти сообщили о причастности России к взрывам в деревне Врбетице в 2014 году, где хранилось оружие. Оказалось, что оно также принадлежало Гебреву и должно было уйти в Болгарию. Сам торговец оружием признался, что поставлял снаряды на Украину. Его компания ЕМКО подписала контракт на поставки артиллерийских боеприпасов украинским военным, но в документах было указано, что оружие предназначено для армии Таиланда, сообщала газета The New York Times.