Меркель пригрозила России за прекращение транзита газа через Украину

Канцлер Германии Ангела Меркель на пресс-конференции с американским лидером Джо Байденом заявила, что Украина должна оставаться транзитёром газа из России. В противном случае Евросоюз примет меры, сообщает РИА Новости.

Мы будем действовать активно, если Россия не будет учитывать это право Украины быть страной-транзитёром, — сообщила Меркель.

Она пояснила, что существует много инструментов давления, но они главным образом лежат не на немецкой стороне, а на европейской. Политик выразила надежду, что до подобных проблем с проектом «Северный поток — 2» не дойдёт. Он должен стать дополнением к транзиту газа через Украину. Меркель пояснила, что Берлин и Вашингтон ведут переговоры на тему газопровода и хоть они и по-разному оценивают проект, политики двух стран имеют общее мнение о роли Киева в поставках газа.

Ранее внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович обрушился с критикой на Меркель. Он убеждён, что политик сдала интересы Киева в пользу Москвы. Арестович подчеркнул, что президент Украины Владимир Зеленский не смог договориться с Меркель по большому количеству вопросов, в том числе по «Северному потоку — 2».