https://static.news.ru/photo/f3900d6c-cb14-11e9-afda-fa163e074e61_660.jpg Фото: Simone Kuhlmey/Global Look Press

Канцлер Германии Ангела Меркель приедет в Варшаву, где посетит церемонию по случаю 80-летия начала Второй мировой войны. Об этом сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

Пор его словам, вторжение вермахта в Польшу «положило начало преступлениям», которые совершили национал-социалисты во время Второй мировой войны. Он добавил, что в Варшаву также отправится президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, передаёт ТАСС .

Ранее, как писал News.ru, что президент США Дональд Трамп отменил визит в Польшу из-за приближения урагана «Дориан». В Польше к решению главы Белого дома отнеслись с пониманием, отметив, что речь идёт о реальной угрозе.