https://static.news.ru/photo/6b1aa424-c0d3-11e9-8252-fa163e074e61_660.jpg Канцлер Германии Ангела Меркель Фото: Wolfgang Kumm/dpa/Global Look Press

Канцлер ФРГ Ангела Меркель выразила благодарность Венгрии за её вклад в 1989 году в объединение Германии.

Она напомнила, что именно венгерская сторона в тот год открыла границы, благодаря чему восточные немцы смогли уехать через эту страну в Австрию.

Когда мы вспоминаем тот день, мы отдаём себе отчёт, что действия восточных европейцев, к примеру из Польши или Чехословакии, привели к тому, что такое развитие событий вообще стало возможным. И мы будем всегда благодарны Венгрии за такой вклад в германское единство, — подчеркнула Меркель.

По её словам, жизнь немцев изменилась после падения Берлинской стены и эти перемены были положительными.

Ранее News.ru писал, что Меркель снова села во время исполнения гимна страны. Инцидент произошёл во время её встречи с президентом Литвы Гитанасом Науседой.