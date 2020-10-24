Мэр Стамбула заболел COVID-19

https://static.news.ru/photo/ebf80596-15dc-11eb-88d3-fa163e074e61_660.jpg Икрем Имамоглу Фото: Ekrem İmamoğlu/twitter.com

Мэр Стамбула (Турция) Икрем Имамоглу заразился коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19), сообщил пресс-секретарь администрации мегаполиса Мурат Онгюн.

Тест на COVID-19 мэра Стамбула Икрема Имамоглу оказался положительным. Состояние его здоровья удовлетворительное, он начал курс лечения в больнице, — написал представитель градоначальника на своей странице в социальной сети Twitter.

Ä°BB BaÅkanÄ±mÄ±z Ekrem Ä°mamoÄluânun Covid-19 testi pozitif Ã§Ä±kmÄ±ÅtÄ±r. Hastanede tedavi sÃ¼reci baÅlayan BaÅkanÄ±mÄ±zÄ±n saÄlÄ±k durumu iyidir. Kamuoyunun bilgisine sunarÄ±z. — Murat Ongun (@Mrt_Ongun) October 24, 2020

Накануне глава турецкого Минздрава Фахреттин Коджа сообщил, что 40% всех случаев COVID-19 в республике выявляют именно в крупнейшем городе страны.

Заболевание в государстве первый раз выявили 10 марта 2020 года у местного жителя, вернувшегося из Европы. За всё время пандемии медики зарегистрировали на 24 октября свыше 357 тысяч, погибли 9658 пациентов, поправились — 311 520.

Ранее польский президент Анджей Дуда заразился COVID-19. Об этом сообщил его пресс-секретарь Блажей Спихальский. Он добавил, что самочувствие главы государства хорошее. Администрация президента находится в постоянном контакте с медслужбами. Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии в Польше COVID-19 заразились более 228 тысяч человек. Из них 4,1 тысячи скончались и более 105 тысяч выздоровели.

NEWS.ru писал, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предупредил об угрозе третьей волны COVID-19 в стране. Власти некоторых польских городов решили отказаться от проведения массовых мероприятий в период новогодних праздников из-за пандемии COVID-19. В частности, праздничные гулянья отменены в Варшаве, Гданьске, Познани и ещё в ряде городов. Это решение объясняется тем, что массовые мероприятия увеличивают риск распространения инфекции.