Математик предрёк заражение более половины шведов коронавирусом к маю

https://static.news.ru/photo/20e08cac-742e-11ea-b705-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jonas Ekstromer/Keystone Press Agency/Global Look Press

Большинство населения Швеции окажется заражённым коронавирусом к концу апреля, когда распространение COVID-19 станет наиболее интенсивным, считает профессор математической статистики Стокгольмского университета Том Бриттон.

Болезнь настолько заразна, что к концу апреля инфицировано будет более половины населения Швеции. Затем распространение вируса не прекратится, а продолжится более низкими темпами, и к концу мая инфицированы будут около двух третей, — заявил он в интервью телеканалу SVT.

Швеция одной из последних стран в Европе начала вводить жёсткий карантин. Запрет на собрания более 50 человек вступил в стране только 27 марта. Школы, магазины, кафе и бары продолжают до сих пор работать. Страна, как ранее говорил главный эпидемиолог Андерс Тегнель, решила вырабатывать коллективный иммунитет к болезни (эффект сопротивления распространению инфекции в обществе, часть которого имеет к данному вирусу личный иммунитет).

При этом власти рекомендовали жителям поменьше выходить из дома и придерживаться дистанции. Они избрали такую стратегию, полагаясь на сознательность шведов, и с целью минимизации ущерба экономике.

Как показывает опрос социологического центра «Новус», 56% жителей страны уверены, что власти королевства всё делают правильно.

По состоянию на 1 апреля в Швеции диагностировано 4947 случаев коронавирусной инфекции, от заболевания скончались 239 человек. Однако общее число заражённых в действительности может быть больше, так как анализы берутся лишь у тех, кто попал в больницу. Правительство дало профильным ведомствам поручение увеличить количество тестов.

Для сравнения в соседней со Швецией в Норвегии — 4798 заразившихся, в Финляндии — 1446, в Дании — 3275.

До недавнего времени Великобритания тоже придерживалась стратегии коллективного иммунитета и вводила серьёзные ограничения только для пожилых людей. Однако эпидемиологи из Имперского колледжа в Лондоне доказали, что в нынешней ситуации жёсткий сценарий — самый эффективный, и власти королевства решили прислушаться к их советам.

В регионах России начали вводить режим всеобщей самоизоляции с конца марта. Первой стала Москва. Жителям столицы запрещено покидать дома. Выйти разрешается для обращения за экстренной медицинской помощью, поездок на работу, совершения покупок в аптеке и ближайшем магазине, выгула домашних животных (не дальше 100 метров от дома) и выноса мусора. Власти обещают разработать систему пропусков и серьёзно штрафовать нарушителей карантина.

Общее число заражённых в России к 1 апреля увеличилось до 2777 человек. Инфекция унесла жизни 24 пациентов, выздороветь удалось 190 россиянам. На Москву приходится 1880 больных. В мире число подтверждённых диагнозов перевалило за 860 тысяч, свыше 42 тысяч умерли.

Ранее NEWS.ru писал, что Роспотребнадзор предписал проверять на COVID-19 не только тех, кто вернулся из-за рубежа и контактировал с ними, но и пациентов с диагнозом «внебольничная пневмония» и людей после 65 лет с симптомами ОРВИ.