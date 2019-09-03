https://static.news.ru/photo/c8332a64-ce61-11e9-8025-fa163e074e61_660.jpg Фото: US Navy/Global Look Press

Манёвры с участием трёх тысяч военных и порядка 40 кораблей из 18 стран Североатлантического альянса начались в Балтийском море.

Учения Northern Coasts будут проходить в районе Датских проливов, соединяющих Балтийское и Северное моря, — цитирует ТАСС сообщение альянса.

В этом году учения НАТО проходят уже в 13-й раз.

Как писал News.ru, украинский политолог Михаил Гончар назвал военные учения Украины и НАТО Sea Breeze — 2019, прошедшие в Чёрном море с 1 по 12 июля, полным провалом, завершившимся победой России. По его словам, Украина и НАТО были буквально вынуждены отступать в черноморской акватории из-за российских учений вблизи Крыма. Таким образом, Москва продемонстрировала, что никто не сможет «дать ей отпор» самостоятельно, тем более Украина.