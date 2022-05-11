Маск обвинил Россию в усилении атак на Starlink Маск пожаловался на атаки российских хакеров на космический интернет Starlink

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Спутниковый интернет Starlink до сих пор успешно противостоял попыткам российских хакеров заглушить и взломать систему. Об этом заявил миллиардер Илон Маск, добавив, что «они продолжают наращивать свои усилия». В своём посте в Twitter oн также сослался на статью Reuters о том, что в самом начале войны с Украиной Роcсия совершила мoщную атаку на сеть спутниковой связи KA-SAT.

Starlink пока что сопротивляется попыткам российской кибервойны заглушить и взломать систему, но они наращивают усилия, — заявил Маск.

В статье Reuters, на которую сослался миллиардер, сообщается, что обвинение в адрес российских хакеров выдвинули США, Великобритания, Канада и ЕС. Атака произошла кaк раз в тот момент, когда российская бронетехника входила на Украину. Онa была направлена против украинских военных, но задела и несколько стран Евроcоюза.

Starlink — это глобальная спутниковая система доступа в интернет, поддерживаемая другой компанией Маска — SpaceX. Она позволяет обеспечить широкополосный доступ к Сети в местах, где мобильная или стационарная связь слишком дорога или недоступна.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин ранее со ссылкой на пленных украинских морпехов заявил, что основатель SpaceX причастен к снабжению украинских боевиков наземным абонентским оборудованием спутниковой компании Starlink, и добавил, что американскому бизнесмену придётся «по-взрослому» ответить за это.