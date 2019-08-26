Президент Франции Эммануэль Макрон выразил надежду на то, что договорённость о саммите между лидерами США и Ирана Дональдом Трампом и Хасаном Рухани будет достигнута в ближайшие недели.
На совместной пресс-конференции со своим американским коллегой во французском Биаррице лидер Пятой республики заявил, что условия для встречи Трампа и Рухани созданы.
WATCH LIVE: Trump holds joint news conference with France's Macron at G-7— PBS NewsHour (@NewsHour)
https://t.co/wk7HevGnpW August 26, 2019
Французский лидер рассчитывает на то, что новая ядерная сделка между двумя государствами будет достигнута.
Ранее News.ru сообщал, что глава МИД Ирана «на полях» саммита G7 провёл переговоры с французским президентом. Париж оценил их как позитивные. При этом Трамп не пожелал встречаться с Зарифом на саммите, но и не возражал против его прибытия в Биарриц.