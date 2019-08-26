https://static.news.ru/photo/201ac700-c813-11e9-86d9-fa163e074e61_660.jpg Эммануэль Макрон (в центре) Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил надежду на то, что договорённость о саммите между лидерами США и Ирана Дональдом Трампом и Хасаном Рухани будет достигнута в ближайшие недели.

На совместной пресс-конференции со своим американским коллегой во французском Биаррице лидер Пятой республики заявил, что условия для встречи Трампа и Рухани созданы.

WATCH LIVE: Trump holds joint news conference with France's Macron at G-7 https://t.co/wk7HevGnpW — PBS NewsHour (@NewsHour) August 26, 2019

Французский лидер рассчитывает на то, что новая ядерная сделка между двумя государствами будет достигнута.

Ранее News.ru сообщал, что глава МИД Ирана «на полях» саммита G7 провёл переговоры с французским президентом. Париж оценил их как позитивные. При этом Трамп не пожелал встречаться с Зарифом на саммите, но и не возражал против его прибытия в Биарриц.