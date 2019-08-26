Президент США Дональд Трамп не возражал против прибытия на саммит G7 главы МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа. Однако встречаться с иранским министром американский лидер не пожелал.
Об этом он сам заявил перед встречей с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси «на полях» саммита во французском Биаррице, передаёт
Он уточнил, что его мнением по данной теме интересовался президент Франции Эммануэль Макрон. При этом, заверил глава Соединённых Штатов, он знает «обо всём, что делал» Зариф.
Делегация из Ирана, как писал News.ru, прибыла на саммит G7 25 августа. Лайнер приземлился в аэропорту в Биаррице, который в эти дни принимает только суда официальных делегаций