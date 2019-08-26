https://static.news.ru/photo/ca147006-c7de-11e9-9ee7-fa163e074e61_660.jpg Президент США Дональд Трамп Фото: Leigh Vogel/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп не возражал против прибытия на саммит G7 главы МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа. Однако встречаться с иранским министром американский лидер не пожелал.

Об этом он сам заявил перед встречей с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси «на полях» саммита во французском Биаррице, передаёт ТАСС . По мнению Трампа, сейчас «слишком рано» встречаться с Зарифом.

Он уточнил, что его мнением по данной теме интересовался президент Франции Эммануэль Макрон. При этом, заверил глава Соединённых Штатов, он знает «обо всём, что делал» Зариф.

Делегация из Ирана, как писал News.ru, прибыла на саммит G7 25 августа. Лайнер приземлился в аэропорту в Биаррице, который в эти дни принимает только суда официальных делегаций