МАК создал комиссию для расследования крушения самолета B55 в Армении

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Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сформировал комиссию для расследования крушения самолета B55, в результате которого погибли двое россиян, сообщается на сайте исполнительного органа. Отмечается, что она уже приступила к работе.

На основании Межгосударственного соглашения о гражданской авиации и об использовании воздушного пространства и обращения властей Республики Армения Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию для расследования данного авиационного происшествия, — говорится на сайте МАК.

Крушение Beechcraft 95-B55 OM-KVV в Котайкской области Армении произошло 1 декабря. По имеющейся информации, находившиеся на борту два члена экипажа погибли. Воздушное судно было полностью разрушено.

Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело по факту крушения самолета B55. По информации комитета гражданской авиации Армении, 1 декабря самолет выполнял перелет из ереванского аэропорта Звартноц в город Астрахань.

Ранее сообщалось, что на территории Приморского края в десяти километрах от населенного пункта Алексеевка потерпел крушение истребитель МиГ-31, экипаж самолета успел катапультироваться. В Министерстве обороны подтвердили факт крушения и отметили, что это произошло во время учебно-тренировочного полета. Экипаж позднее был обнаружен.