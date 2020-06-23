Мадуро согласился на разговор с Трампом

https://static.news.ru/photo/d5011858-b4ef-11ea-a4b5-fa163e074e61_660.jpg Фото: kremlin.ru

Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что готов к диалогу с американским лидером Дональдом Трампом «когда придёт время».

Ранее Трамп заявил, что он открыт для встречи и разговора с Мадуро, но хочет обсудить его уход из власти. В своём микроблоге хозяин белого дома подчеркнул, что «мирный уход из власти» — это единственная тема, которую он хотел бы обсудить с главой Венесуэлы. Также он подчеркнул, что «в отличие от радикальных левых всегда будет противостоять социализму и будет поддерживать народ Венесуэлы».

Мой ответ – также, как я встретился с Джо Байденом, когда мы долго говорили в уважительной манере… Также, когда это было бы необходимо, я готов говорить с уважением с президентом США Дональдом Трампом, в той же манере, что я говорил с Байденом, я мог бы говорить с Трампом​, — цитирует Мадуро AFP.

Как сообщал NEWS.ru ранее, президент США Дональд Трамп по-прежнему признаёт лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо президентом страны.