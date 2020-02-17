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За последние трое суток в больницы островной провинции Китая Хайнань не поступило ни одного инфицированного новым типом коронавируса. При этом в центральной части Хайнаня число заболевших фактически равно нулю.

Такие данные приводит Комитет по вопросам гигиены и здравоохранения региона. Согласно официальной статистике, число заражённых коронавирусом на острове составляло 162 человека, из них вылечились 52 жителя, четверо погибли. Как писал...