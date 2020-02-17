Фото: gpk.gov.by

Лидер Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вызовов и угроз пограничной безопасности не становится меньше год от года. Политик выразил надежду на более широкую поддержку как России, так и Евросоюза в вопросах укрепления защищённости общих границ.

Белорусский президент отметил, что совершение пограничной инфраструктуры обходится Минску «недёшево», сообщает БелТА.

Необходимо предметно использовать заинтересованность Евросоюза в укреплении сотрудничества с Беларусью по противодействию общим угрозам, — сказал Лукашенко.

Ранее президент Белоруссии рассказал о намёках России на присоединение одного государства к другому, писал NEWS.ru.

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