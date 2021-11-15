Лукашенко назвал «мерзопакостным» поведение НАТО в Чёрном море

Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин в телефонном разговоре обсудили ситуацию в Чёрном море. Белорусский лидер заявил, военные США и НАТО умышленно накаляют обстановку в регионе, сообщает БелТА.

Мерзопакостно ведут себя американцы и натовцы в Чёрном море, — сказал Лукашенко.

При этом он добавил, что они с Путиным «не пацаны, чтобы поддаваться на эти непонятные их телодвижения»

Лукашенко также отметил, что и обстановка на границе с Евросоюзом накаляется специально, и цели Запада, обвиняющего в сложившейся ситуации Россию наряду с Белоруссией, тоже понятны.

Ясно, что это нацелено на эскалацию напряженности, — заявил президент Белоруссии.

Ранее сообщалось, что флагманский корабль Шестого флота ВМС США Mount Whitney завершил учения в Чёрном море с партнёрами по НАТО. В Пентагоне эти манёвры назвали одним из ключевых компонентов стратегии сдерживания, которая поможет избежать военных угроз в будущем.

Глава МИД РФ Сергей Лавров, в свою очередь, заявил, что учения НАТО в Чёрном море связаны со стремлением США наращивать политику сдерживания России вопреки договорённостям. Путин назвал манёвры серьёзным вызовом для России.