Фото: Rob Powell/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп пообещал нанести авиаудар по 52 целям в Иране. Сами цели не названы, но имеет значение их число: ровно столько американских заложников были захвачены Ираном много лет назад.

Пафосная угроза была опубликована в Twitter президента. Пусть это послужит предупреждением, что если Иран нанесёт удар по американцам или американскому имуществу, мы нацелены на 52 позиции в Иране, — предупредил...