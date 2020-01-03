Министр обороны Соединённого Королевства Бен Уоллес заявил, что британские ВМС примут участие в охране торговых судов в Ормузском проливе. По его словам, на такой шаг Великобритания пошла из-за обострившейся в регионе обстановки.
Уоллес добавил, что первыми к патрулированию приступят корабли HMS Montrose и HMS Defender,
Ранее NEWS.ru сообщал, что Япония рассматривает возможность отправить два военных корабля в Ормузский пролив. Один из них будет собирать информацию, а второй — прикрывать головное судно от пиратских атак, которые нередки в этом регионе.
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