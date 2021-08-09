Лесной пожар произошёл на юго-западе Турции

Лесной пожар произошёл недалеко от международного аэропорта Даламан на юго-западе Турции. Об этом сообщает телеканал TRT.

Отмечается, что загорелся лесной массив, расположенный примерно в 400-500 метрах от взлётно-посадочной полосы. Пожар не повлиял на работу аэропорта. В настоящее время огонь также пытаются потушить с воздуха. Информации о погибших и пострадавших нет.

Аэропорт Даламан находится возле одноимённого города в провинции Мугла. Туда совершают рейсы некоторые российские авиакомпании.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал возникшие в стране лесные пожары угрозой международного масштаба, сопоставимой с терроризмом и пандемией коронавируса. По его словам, подобная ситуация вызвана изменениями климатических условий, так как с угрозой лесных пожаров столкнулся весь мир.

Как сообщил президент, за последние восемь дней в Турции вспыхнули 187 лесных пожаров, большинство из которых удалось локализовать. На сегодняшний день ещё 15 пожаров не удалось взять под контроль. В их тушении участвуют 20 самолётов и 51 вертолёт, включая привлечённые из других стран.