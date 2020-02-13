https://static.news.ru/photo/39ce5fd2-4e9f-11ea-9e97-fa163e074e61_660.jpg Борис Джонсон Фото: MFA Russia Press Service/Global Look Press

Лейбористы требуют начать официальное расследование отдыха премьера Бориса Джонсона на Карибах. Он обошёлся ему в 15 тыс. фунтов стерлингов.

Инициатива с расследованием последовала после того, как спонсор Консервативной партии миллиардер Дэвид Росс и сам Джонсон разошлись во мнениях по вопросу, кто именно оплатил этот отдых, сообщает Daily Mail.

Премьер ранее указал, что сам миллиардер разрешил ему и его подруге Кэрри Саймондс пожить на вилле на острове Мюстик. Но на самом деле Росс не является хозяином виллы и не он оплачивал отдых Джонсона. Миллиардер не отрицает, что помог размещению пар на вилле. Но говорить напрямую,что именно он оплачивал отдых, богач не стал.

В итоге министр Теневого кабинета лейбористов Джон Трикетт заявил, что общество имеет право знать, за чей счёт отдыхал премьер-министр. И если сам Джонсон не разъяснит ситуацию, то надо начать расследование.

Ранее NEWS.ru сообщал, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провёл масштабные перестановки в кабинете министров — под горячую руку попали и совершенно неожиданные фигуры. Лидера Консервативной партии уже обвинили в том, что лояльность для него важнее профессионализма, а отставки чиновников сравнили с «зачисткой неугодных».