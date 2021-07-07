Лавров заявил о провале миссии США в Афганистане

США выводят войска из Афганистана, фактически признав своё поражение. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

США не просто выводят свои войска из Афганистана — они выводят их, де-факто признав провал своей миссии, — отметил Лавров в ходе выступления в Дальневосточном федеральном университете.

Глава МИД подчеркнул, что угроза терактов в Афганистане из-за вывода американских войск растёт. По его мнению, это связано с нежеланием афганского правительства формировать переходную власть.

Также Лавров сообщил, что ОДКБ рассмотрит возможность помощи Таджикистану в случае нападения боевиков из Афганистана.

Ранее Сергей Лавров оценил ситуацию на границе Таджикистана и Афганистана. Он заявил, что обязательства Москвы в рамках ОДКБ остаются в силе. Министр подчеркнул, что Россия готова использовать военную базу в Таджикистане, чтобы защитить союзников от угрозы из Афганистана.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон поручил Минобороны страны мобилизовать 20 тысяч военных резерва для укрепления границы с Афганистаном. Он подчеркнул, что следует предотвратить нарушения на границе, которые связаны с транснациональной преступностью и терроризмом.