Лавров: появление миротворцев НАТО на Украине угрожает столкновением с РФ

Направление миротворцев НАТО на Украину может привести к прямому столкновению Вооружённых сил РФ и Альянса, заявил глава МИД России Сергей Лавров, выступая в МГИМО, сообщает ТАСС. Так он прокомментировал предложение вице-премьера Польши Ярослава Качиньского о перебросе на Украину вооружённого миротворческого контингента Альянса. Качиньский назвал главной целью группы «несение гуманитарной помощи».

Наши польские коллеги уже заявили, что сейчас будет саммит НАТО, надо направлять миротворцев. Они, надеюсь, понимают, о чём идёт речь. Это будет то самое прямое столкновение российских и натовских вооружённых сил, которого все не то что хотели избежать, а говорили, что никогда не должно состояться в принципе, — сказал он.

По мнению члена Совфеда Сергея Цекова, под идеей Варшавы отправить на Украину миротворцев НАТО может скрываться мечта вернуть себе западные области Украины, особенно Львов. Сенатор отметил, что отправка контингента зависит от решения Альянса, так как речь идёт не о польских вооружённых силах. Он не исключил гипотетического раздела Украины между Польшей, Венгрией и Румынией.

Немецкие власти также выступили против предложения Качиньского. Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт отметил, что военные НАТО не будут отправлены на Украину, и это уже не раз озвучивалось.