https://static.news.ru/photo/5b998c44-4fea-11ea-8ae2-fa163e074e61_660.jpg Сергей Лавров и Хайко Маас Фото: Russian Foreign Ministry - МИД России/facebook.com

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров встретился с главой МИД Германии Хайко Маасом на Мюнхенской конференции по безопасности.

Основное внимание было уделено урегулированию ливийского конфликта. <...> При обсуждении ситуации в Сирии акцент сделан на задаче деэскалации обстановки в Идлибе, — сообщается на сайте российского МИДа.

В дипведомстве добавили, что министры обсудили и конфликт на востоке Украины.

Как писал NEWS.ru, в идлибской зоне деэскалации в Сирии начались столкновения между сирийскими правительственным войсками и армией Турции, которая заняла приграничные регионы страны. Отдельные столкновения с местными жителями или группировками случились у военных из США и России.

В Ливии поддерживаемые Турцией силы ужесточили борьбу с войсками генерала Халифы Хафтара, которому помогают РФ и некоторые арабские страны. В стране погиб офицер российской армии.