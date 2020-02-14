Российский министр иностранных дел Сергей Лавров встретился с главой МИД Германии Хайко Маасом на Мюнхенской конференции по безопасности.
Основное внимание было уделено урегулированию ливийского конфликта. <...> При обсуждении ситуации в Сирии акцент сделан на задаче деэскалации обстановки в Идлибе, — сообщается на сайте российского МИДа.
В дипведомстве добавили, что министры обсудили и конфликт на востоке Украины.
Как писал NEWS.ru, в идлибской зоне деэскалации в Сирии начались столкновения между сирийскими правительственным войсками и армией Турции, которая заняла приграничные регионы страны. Отдельные столкновения с местными жителями или группировками случились у военных из США и России.
В Ливии поддерживаемые Турцией силы ужесточили борьбу с войсками генерала Халифы Хафтара, которому помогают РФ и некоторые арабские страны. В стране погиб офицер российской армии.