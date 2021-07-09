Лавров назвал условие вмешательства России в ситуацию в Афганистане

Россия не будет принимать никаких мер, пока обострение обстановки в Афганистане не окажет влияние на ситуацию на территории союзников Москвы. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Глава МИД РФ напомнил, что талибы заняли пограничные посты на границе с Ираном и Таджикистаном.

Пока это происходит на территории Афганистана, мы не собираемся предпринимать никаких мер, кроме повторения наших настойчивых призывов к тому, чтобы политический процесс, который все афганцы на словах поддержали, был как можно скорее, — подчеркнул Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Индии Субраманиямом Джайшанкаром.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва отмечает резкое нарастание напряжённости на границе Таджикистана и Афганистана. Сторонам в Афганистане необходимо проявить сдержанность. В случае необходимости РФ примет меры для недопущения провокаций на границе Таджикистана и Афганистана. По словам Захаровой, боевики движения «Талибан» (запрещено в России) контролируют около двух третей границы Афганистана с Таджикистаном.

Позднее появилась информация, что талибы вошли в Кандагар. Губернатор Кандагара уверяет, что ситуация находится под контролем и боевики «Талибана» отступают. Также талибы захватили в Афганистане пограничные города Ислам-Кала и Торгунди.