Kyodo: гражданина Японии держат в изоляторе в Минске

https://static.news.ru/photo/3a5c1c8c-e0ee-11ea-9710-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Гражданин Японии задержан на фоне проходящих в Белоруссии протестов, сообщают СМИ.

По данным японского посольства, на которое ссылается агентство Kyodo, задержанный проживает в Минске и с середины прошлой недели находится в изоляторе. О причинах задержания пока данных нет, японские дипломаты выясняют обстоятельства произошедшего.

Поводом для массовых протестов, проходящих в республике, послужили итоги выборов главы государства, состоявшиеся 9 августа. Согласно данным ЦИК, победил в очередной раз действующий президент Александр Лукашенко, набравший более 80% голосов. При разгоне протестующих силовики применяли слезоточивый газ, резиновые пули и светошумовые гранаты. В ходе стычек пострадали десятки человек, задержаны более шести тысяч демонстрантов.

Как писал NEWS.ru ранее, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что следующий белорусский лидер продержится не более двух-трёх лет. Такое заявление Александр Лукашенко сделал во время визита на Минский автомобильный завод (МАЗ) 17 августа 2020 года.