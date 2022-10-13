Кулеба: Украина готовила контрнаступление вместе с США и Великобританией Глава МИД Украины Кулеба: Украина готовила контрнаступление вместе с США и Великобританией

Фото: Serhii Hudak/Keystone Press Agency/Global Look Press

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба признался, что Украина готовила контрнаступление вместе с США и Великобританий. Министр рассказал об этом в разговоре с российскими пранкерами Вованом и Лексусом, которые выдали себя за экс-посла США в РФ Майкла Макфола. Видео было опубликовано на официальном Telegram-канале блогеров.

Я вам скажу откровенно, что в тесном сотрудничестве с нашими партнерами, прежде всего с США и Великобританией, мы готовили контрнаступательную операцию на юге, — рассказал Кулеба.

Российское руководство неоднократно заявляло о том, что Запад принимает активное участие в подготовке операций ВСУ.

Поставляемые Украине Соединенными Штатами зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) NASAMS ожидает та же незавидная участь, что и американские противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) Javelin и реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, заявил военный военный эксперт Юрий Кнутов. По его словам, для поражения подобного рода ЗРК у России есть все средства.

Эксперт рассказал, что американские ЗРК NASAMS на сегодняшний день являются новой надеждой Вооруженных сил Украины на противовоздушную оборону. Главная цель поставок на Украину американских средств ПВО, по мнению военного аналитика, это борьба против крылатых ракет ВС России, а именно против «Калибра», «Оникса», Х-101 и Х-155. Кнутов же считает, что новую украинскую ПВО ждет участь Javelin и HIMARS.